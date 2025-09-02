Las OMACs de Elche, el primer servicio en recuperar la normalidad tras el ciberataque

La red de Oficinas Municipales de Atención al Ciudadana (OMACs) de Elche ha recuperado su operatividad este martes tras ocho días sin poder realizar trámites a raíz del ciberataque sobre los servidores informáticos del Ayuntamiento ilicitana que se perpetró el pasado lunes 25 de agosto.

Como se había anunciado desde el consistorio, en la mañana de hoy se ha recuperado la normalidad la OMAC central, a la que se han unido también las de Altabix, Francesc Cantó y plaza de Crevillent.

Se ha recuperado la mayoría de las gestiones, a excepción de la posibilidad de concretar cita previa.

Más de 700 gestiones

En el primer día de funcionamiento tras restablecer el Ayuntamiento de Elche buena parte de su red informática, el conjunto de OMACs ha registrado un volumen importante de trámites, que se ha cifrado en más de 700 gestiones.

En muchas de las oficinas de ese servicio público se han registrado colas de ciudadanos y ciudadanas que necesitaban realizar trámites con la Administración.

Servicio en las pedanías

Las oficinas de atención ciudadana y trámites administrativos emplazadas en el casco urbano de la ciudad ilicitana han recuperado la normalidad y, según ha adelantado el alcalde de Elche, a partir de este miércoles o el jueves, comenzarán a funcionar las OMACs ubicadas en las pedanías.