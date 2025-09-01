La OMAC central de Elche recupera la normalidad en su funcionamiento tras el ciberataque

El servicio de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Elche comienza este martes a recuperar la normalidad, día en el que previsto que recupere toda la operatividad de nuevo la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano (OMAC) del centro. Va a ser la primera en volver a la normalidad tras el ciberataque sufrido por el Ayuntamiento el pasado lunes, día 25 de agosto.

A partir de la próxima semana se restablecerá la atención en el resto de OMACs que hay repartidas por municipio.

Tras el ataque a los servidores del Ayuntamiento perpetrado por un grupo internacional de hackers, que continúa estando bajo investigación policial, el restablecimiento de todos servicios municipales se va a ir produciendo de forma paulatina a lo largo de las próximas semanas.

De momento, este lunes aún hay áreas municipales que tienen expresamente prohibido conectar sus dispositivos, como ordenadores, o en las que el servicio telefónico sigue sin estar operativo.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha valorado positivamente que una semana después del ciberataque se está en condiciones de recuperar el funcionamiento habitual de algunos servicios esenciales, como los que ofrece la red de OMACs, al tiempo que ha advertido que el restablecimiento de todos los sistemas informáticos y, con ello, de la normalidad total en el funcionamiento del Ayuntamiento aún tardará algunas “semanas”.