Salida

Oficial: El Elche traspasa a Mourad al Tijuana de México

El atacante hispano-marroquí abandona la entidad franjiverde tras ser el máximo goleador en la temporada del ascenso a Primera

Felipe Canals

Elche |

Mourad, delantero del Elche.
Mourad, delantero del Elche. | Jesús Hernández

El Elche ha oficializado el traspaso de Mourad al fútbol mexicano. El atacante hispano-marroquí continuará su carrera deportiva en el Tijuana. El club franjiverde hace caja con la salida del delantero. Mourad había participado en los duelos ligueros ante Betis y Levante.

Mourad llegó al Elche en la temporada 2019-2020. Acumuló varias cesiones (Alcoyano y Burgos) hasta ganarse hueco en el primer equipo. Su mejor campaña, en cifras goleadoras, fue la pasada. Acabó siendo el máximo artillero, a pesar de tener un pie fuera en los últimos días de mercado.

El hispano-marroquí tenía contrato con el Elche hasta 2027. Su voluntad era continuar como franjiverde, pero en el club tenían claro que iba a ser protagonista de un traspaso. El cuadro ilicitano se ha cubierto las espaldas con los fichajes de Álvaro Rodríguez, Rafa Mir y André Silva.

La salida parecía clara desde el último día de mercado. Pedro Schinocca admitió que la idea era cerrar el acuerdo para su traspaso. También sonaron a despedida las palabras de Sarabia tras el duelo contra el Levante. El Elche le dio su dorsal, el 19, a Diangana en Nueva Condomina.

El Elche se ha despedido de Mourad a través de redes sociales. El punta es un jugador muy querido entre la afición franjiverde. Ahora se enrola en una nueva etapa en la Liga de México. Por cierto, es la segunda salida rumbo a ese país este verano. Nico Castro se marchó al Toluca.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer