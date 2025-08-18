Los ocho días de las fiestas patronales de Elche generan más de 287 toneladas de basura

El final de las fiestas patronales en Elche ha dejado la llamativa cifra de 287,5 toneladas de basura recogidas durante toda la semana festera por el servicio de limpieza del municipio ilicitano.

Esa cifra representa un incremento del 15 % respecto al pasado año.

Desde el Ayuntamiento se ha achacado ese incremento a que el periodo festivo ha incluido un fin de semana con barras de pubs y cafeterías en la calle, además de que determinados actos y espacios han congregado a un mayor número de asistentes.

El dispositivo especial ha estado integrado por 110 operarios cada día del servicio de limpieza en los diferentes turnos del mismo.

Se ha contado con refuerzos extraordinarios de los servicios de barrido mecánico y manual en los espacios públicos en los que han tenido lugar las actividades festeras.

Del mismo modo, entre otras tareas, se han reforzado las de baldeo mixto, alta presión, barrido y baldeo mixto en todo el centro histórico y en las zonas afectadas por las distintas actividades y eventos.

En el caso de la Entrada Mora, la Charanga y la Batalla de las Flores contaron con un despliegue especial de medios al contar con barredoras de varios tamaños, cisternas y sopladoras.

Además, entorno a la Nit de la Roá y antes a la procesión del día 15 se desplegaron recursos para la limpieza posterior, con más de 60 operarios.

Por otro lado, este año se han distribuido 120 contenedores en entidades, barracas, colegios, racós, barraca municipal. También se han colocado papeleras de cartón para papel-cartón, envases y fracción resto en los lugares de mayor afluencia, al tiempo que se han distribuido hasta 20.000 vasos reutilizables por las comisiones cábilas, el Racó de ocio y los distintos recintos festeros de las comisiones.