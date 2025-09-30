Las obras en el puente del Bimilenario de Elche comenzarán a principios de 2026

Con un plazo de ejecución de seis meses y una inversión de más de 2,5 millones de euros, el Ayuntamiento de Elche va a adjudicar esta semana el contrato para la redacción del proyecto y la posterior ejecución de las obras de reparación de la calzada de la rotonda y del puente del Bimil·lenari.

Esa adjudicación la va a aprobar el jueves la Junta de Gobierno Local.

Está previsto que esos trabajos puedan comenzar a principios del próximo año y, de ser así, si se cumplen los plazos, podrían estar finalizados después del verano, en el segundo semestre del año.

Se ha proyectado actuar en la mejora del terreno que hay bajo la calzada a través de la implantación de un sistema de micropilotaje que permitirá compactar la misma y evitar futuros hundimientos, así como que se reforzará tanto la rotonda de circulación que soporta el puente, como el talud de esa zona.

Respecto al estado actual del puente, el concejal Claudio Guilabert, ha destacado que es una infraestructura “es estable”, concretando que “los hundimientos” que se registran “están muy controlados por los técnicos municipales”, que, además, ha incidido, “no han constatado ninguno nuevo”.

Un millón de euros más

Las obras en el puente del Bimilenario es un proyecto en el que se viene trabajando desde la pasada legislatura y a lo largo del proceso se ha ido incrementado la dotación económica del mismo.