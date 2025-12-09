Las obras de la calle Clara Campoamor de Elche avanzan hacia su fase final conforme a los plazos previstos

Las obras de mejora y reurbanización de la calle Clara Campoamor avanzan según los plazos establecidos. Se están ejecutando desde hace treinta días y su finalización está prevista para el mes de febrero de 2026.

Durante estas semanas pasadas, se ha llevado a cabo la demolición completa del firme, la retirada de bordillos, mediana y alcorques.

Además, se ha ejecutado uno de los trabajos clave del proyecto que es la renovación integral del colector de saneamiento, que ha sido una de las principales causas de los hundimientos reiterados que se registraban en esa calle y que han motivado la actuación.

Con esa fase completada, los próximos pasos van a ser la ejecución de la losa de hormigón del nuevo firme y, posteriormente, el reasfaltado de toda la calle.

La actuación se extiende en una longitud de 110 metros lineales y tiene un presupuesto de 373.000 euros. Se ejecuta en el tramo de la calle Clara Campoamor, entre el cruce con calle Francisco Miller Giner y la calle Juan Maciá Esclapez.