Objetivos hasta final de año del PP y Vox en Elche: impulsar una nueva área deportiva y aprobar el presupuesto de 2026 en noviembre

Este lunes, día 1 de septiembre, se ha reanudado el curso político tras el parón del mes de agosto. Con motivo de ello, el alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), y la Teniente de Alcalde de Vox Aurora Rodil han comparecido públicamente, fijando los objetivos de la gestión para los próximos meses.

Más allá de la recuperación de los sistemas informáticos del Ayuntamiento ilicitano, el curso ha comenzado con la vista puesta en un último trimestre del año que va a estar marcado, entre otras iniciativas, por la colocación a finales de año de la pasarela peatonal sobre las vías del tren en la zona Altabix-Universidad; las adjudicaciones tanto de la construcción de las primeras viviendas de promoción pública que se va a impulsar desde el Ayuntamiento como la edificación de la dotación cultural proyectada en Jayton; así como la inauguración del centro social de San Antón o la del nuevo pabellón deportivo creado junto al centro comercial l’Aljub.

Otro de los proyectos en los que se va a avanzar es en el inicio de la construcción del centro social de Torrellano; en las obras de rehabilitación del Mercado Central, en el que se prevé comenzar la retirada de los elementos con fibrocemento; y en el proyecto en torno al edificio de Nuevos Riegos El Progreso, en el que se retirará su fachada y demolerá el resto de su estructura para construir un nuevo inmueble de oficinas municipales en el que la fachada original tendrá presencia.

El alcalde de Elche también ha anunciado la licitación antes de finales de año de la redacción del proyecto de construcción de un área deportiva en el barrio Portes Encarnaes, que se asemejará a la que hay en el Plá y que será creada en una parcela de unos 16.000 metros cuadrados de superficie que está emplazada junto a la urbanización La Torreta.

Si se cumple la previsión con la que trabaja el equipo de gobierno, las obras de la nueva área deportiva podrían comenzar a finales del año 2026.

Lucha contra la soledad en personas mayores

Por otro lado, Aurora Rodil ha destacado que este mismo mes de septiembre se va a convocar el concurso público para la contratación de la puesta en marcha en el área municipal de Mayores de un novedoso servicio dirigido a combatir la soledad no deseada en la tercera edad.

Presupuesto municipal 2026

En la comparecencia de Pablo Ruz y de Aurora Rodil ha abordado otros asuntos. Entre ellos que el equipo de gobierno de Elche quiere aprobar el presupuesto municipal de 2026 en el mes de noviembre para que sus partidas puedan ejecutarse a partir del 1 de enero, sin esperar a finales de ese mes o principios de febrero, que es lo que sucede habitualmente cuando el presupuesto recibe luz verde en el pleno municipal de diciembre.