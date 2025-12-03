El nuevo restaurante del Parque Municipal de Elche tendrá capacidad para un millar de personas

Las obras de recuperación del restaurante del Parque Municipal de Elche avanzan conforme al ritmo previsto y todo apunta a que estarán concluidas en el segundo trimestre del próximo año 2026, hacia el mes de mayo.

El nuevo establecimiento de hostelería emplazado en el corazón del Palmeral urbano del municipio ilicitano tendrá capacidad para un millar de comensales.

El restaurante contará con tres espacios diferenciados. Su comedor interior, que constará de dos salones; la terraza; y el sótano, parte del que va a ser transformado en una sala de espectáculos para espectadores sentados.

El acceso principal al edificio se realiza por la fachada este, aunque se han proyectado accesos en todas sus fachadas.

Por otro lado, el restaurante contará con una carta basada en la dieta mediterránea y la gastronomía ilicitana.

Cerrado desde 2018

El restaurante del Parque Municipal de Elche está cerrado al público desde el año 2018: “En Elche necesitamos un espacio de estas características, que nos va a servir para que la ciudad tenga además un lugar enclavado en un entorno Unesco, ya que ahora mismo no hay nada parecido”, ha destacado este miércoles el alcalde de Elche, Pablo Ruz, que ha visitado las instalaciones en las que se están realizando obras y que ha explicado también que el Ayuntamiento trabaja para tratar de integrar La Rotonda del Parque Municipal de manera permanente en la programación del restaurante, para que ese espacio tenga vida.