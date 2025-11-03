El nuevo manto restaurado de la Virgen de la Asunción se suma a la exposición del Misteri d’Elx del MAHE

El manto restaurado de la Virgen de la Asunción confeccionado por las monjas de la congregación de Las Clarisas, estrenado por la imagen de la patrona de Elche en la procesión extraordinaria del pasado sábado, se suma desde hoy a las piezas que componen la exposición sobre el Misteri d’Elx instalada en el Museo Arqueológico y de Historia (MAHE) de Elche.

La muestra es parte de la programación del Año Jubilar conmemorativo del 75 aniversario de la proclamación deldogma de la Asunción, que se clausuró el sábado con la representación extraordinaria del Misteri d’Elx.

Titulada 'De la reforma al dogma: la festa en temps de canvi (1924-1950)', la exposición realiza un recorrido por una etapa de La Festa marcada "por la recuperación, las reformas musicales y la consolidación de su valor patrimonial".

La Virgen de la Asunción, patrona de Elche, con el renovado manto. | Ayuntamiento de Elche

Ese periodo entre los años 1924 a 1950 fue, por ejemplo, cuando Óscar Esplá y Pedro Ibarra reincorporaron la judiada a las representaciones del drama asuncionista y mejoraron las piezas musicales de las mismas.

La exposición exhibe fotografías históricas, partituras originales, publicaciones, carteles y material documental. Todo permite al visitante comprender cómo el Misteri d'Elx se consolidó como símbolo cultural y espiritual del municipio.

La muestra se va a poder visitar en el MAHE hasta marzo del próximo año.