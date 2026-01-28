El nuevo Centro Cultural de Clarisas de Elche contará con biblioteca, salas de exposiciones y cafetería

La rehabilitación del edificio del antiguo el convento de Las Clarisas de Elche creará en él espacios como cinco salas de exposición de unos 100 metros cuadrados de superficie cada una y una biblioteca, que dependerá de la central Pere Ibarra. También se va a dotar el edificio con una cafetería, que llegará a tener una terraza-mirador, y se va a actuar en la rehabilitación de la del antaño convento.

Así lo recoge el proyecto básico de la actuación que ha desvelado este miércoles el alcalde de Elche, Pablo Ruz, que ha afirmado que, en principio, se estima que el proyecto de rehabilitación conllevará una inversión de unos 7,8 millones de euros.

Los detalles del proyecto, que llevará a que se implante en Elche una subsede del Museo Valenciano de Arte Contemporáneo, se han hecho públicos coincidiendo con la primera visita de la nueva consellera de Cultura, Carmen Ortí, a la ciudad desde su nombramiento.

Simulación del nuevo Centro Cultural de Clarisas de Elche. | Ayuntamiento de Elche

Pablo Ruz ha avanzado que la intención es que el proyecto de ejecución de la rehabilitación, que está en proceso de redacción por parte de la Generalitat, esté finalizado a lo largo de este año, sin descartarse que las obras en el centro cultural de Las Clarisas puedan comenzar antes de finales de este año.

Ley del Palmeral

Con la llegada a la ciudad de la consellera de Cultura se ha programado una reunión con el alcalde e integrantes del equipo de gobierno en la que se ha hablado, entre otros asuntos, del futuro Conservatorio de Música (del que nada trascendente se ha desvelado) y de la Ley de Protección del Palmeral, en torno a la que el Ayuntamiento va a plantear formalmente al gobierno autonómico una modificación encaminada, según ha desvelado el alcalde ilicitano, a “simplificar” los trámites administrativos para el desarrollo de actuaciones en los huertos de palmeras afectados por esa ley.

La consellera ha sido receptiva a esa propuesta y ha destacado que el objetivo de la iniciativa es “trabajar en la simplificación al máximo de los procesos administrativos que paralizan y no agilizan, sin dejar de lago la tutela y protección de los bienes”.