Nueve playas de Elche y Santa Pola lucirán la bandera azul este verano de 2025

El litoral de Elche y Santa Pola va a lucir excelencia un verano más. Cinco playas ilicitanas y cuatro santapoleras van a contar con la bandera azul que acredita la máxima calidad de sus aguas y los servicios que ofrecen.

Ese distintivo va a ondear este verano en las playas de Elche de Los Arenales del Sol, El Altet, Carabassí, La Marina y Les Pesqueres-El Rebollo.

En Santa Pola tendrán bandera azul las playas Calas del Este, Calas Santiago Bernabéu, La Emita y Varadero.

En el listado publicado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, entidad que concede esa distinción, no aparece con la misma la playa Levante, que ya el pasado año no lució la bandera azul con motivo, según informó el Ayuntamiento de la localidad aludiendo a la argumentación facilitada por la citada entidad, a que las muestras de agua tomadas durante el año se determinó como de una calidad “buena”, pero no “excelente”, como se requiere para acceder a la obtención de ese distintivo.

Además, tampoco va a tener bandera azul la playa del Pinet de Elche.

Club náutico y ‘centros azules’

El Club Náutico de Santa Pola renueva este verano su bandera azul, al tiempo que han obtenido el distintivo de 'centro azul' el Aula de la Naturaleza del Clot de Galvany; el Centro de Investigación Marina (CIMAR) de Santa Pola; y el Museo de la Sal del Parque Natural Las Salinas de la villa marinera.