Las nuevas reglas del consumo 24/7 en el próximo Focus Pyme CV en Alicante

En un mundo tan cambiante, donde el consumo no descansa, las emociones, los datos y los algoritmos marcan el ritmo de la decisión de compra. Para analizar todo esto, llega una nueva edición de Focus Pyme y Emprendimiento Comunitat Valenciana 2025 que es una jornada empresarial gratuita que se celebrará el 25 de noviembre en la sala VB Spaces de Alicante de 09:30 horas a 14:00 horas. Las inscripciones ya están abiertas.

Bajo el título ` Consumo 24/7: tecnología, datos y deseo”, esta nueva edición del Focus Pyme CV está dedicada a analizar con expertos la tecnología, las experiencias digitales y los nuevos valores sociales para saber como se personas se relacionan con las marcas.

El evento lo promueve la Red CEEI CV y financiado por la Generalitat Valenciana a través del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i). Pretende reunir a expertos del sector, directivos y profesionales, como el fundador de ECOALF, para debatir sobre los desafíos y oportunidades del nuevo escenario de consumo. Durante la jornada, los asistentes podrán conocer las principales tendencias de consumo y comportamiento de los consumidores este año a través de conferencias, mesas redondas y espacios de networking para fomentar la colaboración y la creación de sinergias. Participan empresas punteras y expertos.

La jornada, que estará moderada por el comunicador Juanma Ortega y comenzará con una mesa redonda en la que Pedro Reig, socio director de Coto Consulting, y Sandra Tena, profesora e investigadora en comportamiento del consumidor en la Universitat Jaume I, explorarán cómo evoluciona el comportamiento de compra de los clientes y la nueva relación de los consumidores con las marcas.

En la segunda mesa redonda, Vicent Server, CEO de Rolser, David Berbel, CEO y cofundador de Momoven, y Luis Rubio, director general de Rubio, aportarán su experiencia y punto de vista sobre la clave de adaptarse al nuevo consumidor.