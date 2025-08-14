Las nuevas luces de Moros y Cristianos de Villena inician los preparativos de cara a las fiestas

La concejalía de Fiestas, que se encarga de organizar y preparar estas celebraciones en Villena, ha empezado con la instalación de la primera ronda de luces y adornos, con motivo de los Moros y Cristianos, en el tramo que será recorrido por sus comparsas a partir del 5 de septiembre y hasta el 9 de ese mismo mes.

La novedad de este año es la composición de estos nuevos arcos de luces, además de que cambian de modelo, pues es diferente a los años anteriores; las luces serán tipo LED de bajo consumo. Todo esto para cumplir con la política de reducción de consumo eléctrico y sostenibilidad.

Por su parte, José Ferri, edil de Fiestas, ha explicado que la instalación de las luces se hace con tanta anterioridad porque necesitan tiempo para su colocación debido a la extensión que supone. Asimismo, Ferri también ha recordado que “Villena no se detiene en agosto”, ya que ofrecen otras actividades festivas y culturales de todo tipo durante dicho mes. Un ejemplo de ellos es el I Congreso de Comparsas de Piratas de España que acogerá la ciudad el 30 de agosto, donde se prevé una participación de más de 400 festeros de 25 localidades diferentes.

Desde la concejalía han asegurado que las fiestas de Moros y Cristianos son las más participativas y en las que más festeros se implican en los desfiles y entradas a nivel nacional.