Nueva contrata de limpieza en Villena: nueva maquinaria, más servicios y recogida de restos de podas

El Ayuntamiento de Villena ha destacado este lunes que la nueva contrata de recogida de basura y limpieza de la ciudad, que ha sido adjudicada recientemente y entrará en vigor el próximo año, va a reforzar ese servicio público con la implantación de brigadas específicas, una bolsa de horas con 90.000 euros para servicios extraordinarios y la renovación de todo el material y su maquinaria. Llegarán nuevas baldeadoras, hidrolimpiadoras, fregadoras de pavimentos, sopladoras eléctricas y desbrozadoras, además de incorporar los carritos de limpieza asistidos eléctricamente.

Además, por primera vez, se incluye La Zafra dentro de las áreas de limpieza, junto con el resto de las pedanías y barrios de la ciudad.

El servicio de limpieza viaria, que estará en funcionamiento los próximos diez años, contará con un servicio de prestación durante seis tardes a la semana que centrará su atención en las zonas más concurridas como las áreas más comerciales, los parques y jardines y aquellas vías o espacios públicos con necesidad de limpieza extraordinaria.

También se van a colocar 500 nuevas papeleras y generar una decena de áreas de emergencias en el diseminado del término municipal para el depósito de restos y material separado, al que se podrá acceder con un código por residente o con una tarjeta.

Nuevo servicio de recogida de restos de poda

El servicio de recogida de residuos que se ha adjudicado también va a crear una nueva prestación, que tiene que ver con los restos de podas, que se retirarán dos veces por semana previa llamada y concierto de la fecha con la empresa adjudicataria. Esta misma amplía el servicio de retirada de enseres, que pasa de ser dos días a la semana a tres, también bajo petición expresa del interesado y aviso a la mercantil.