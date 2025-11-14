La nubosidad comienza a avanzar de cara al fin de semana en Elche, Crevillent y Santa Pola

El fin de semana con un sábado con más nubes que el domingo, si bien en ambas jornadas habrá nubosidad en el cielo de los tres municipios en la comarca del Baix Vinalopó.

Durante la madrugada y primera hora del domingo se podría registrar alguna lluvia de carácter débil.

Las temperaturas máximas se van a mover en valores de entre 20 y 22 en Elche, Crevillent y Santa Pola.

Este viernes

Este viernes se espera un día con nubosidad variable por la mañana con bastante calima, como muestra el vídeo que acompaña esta noticia. De cara a la tarde se irán retirando las nubes y la calima. Existe la posibilidad de que se produzca alguna lluvia débil durante la mañana, que es caso de ocurrir llegará muy embarrada.

El viento va a soplar flojo de suroeste por la mañana y puntualmente moderado del sur por la tarde.

El termómetro se va a situar en Elche y Crevillent en torno a los 22 grados centígrados. En Santa Pola se quedará en 21.

Próxima semana

De cara a la próxima semana, la previsión meteorológica apunta a que las temperaturas máximas puedan experimentar un descenso.