Las nubes pugnan con el sol este fin de semana por un espacio en el cielo de Elche, Crevillent y Santa Pola

El penúltimo fin de semana del mes de agosto se presenta en la comarca del Baix Vinalopó con la previsión meteorológica de más sol que nubes tanto el sábado como el domingo. También se esperan brisas marinas y pocos cambios en las temperaturas respecto a las registradas en los últimos días.

El termómetro se va a mover en valores máximos que van a oscilar entre los 28 y los 31 grados.

Por otro lado, las temperaturas mínimas van a situarse entre los 23 y 25 grados.

De cara al domingo por la tarde se espera un mayor aporte de nubosidad y los modelos meteorológicos apuntan a que el lunes llegará un embolsamiento de aire frío en altura que traerá muchas nubes y algunos chubascos, que en principio será de carácter débil.

Un viernes con más sol que nubes

Este viernes va a ser una jornada con más sol que nubes por la mañana y algo más de nubosidad por la tarde.

En el interior y norte de la provincia están un aviso amarillo por tormentas y no se puede descartar que algún resto de las mismas pueda llegar en la segunda mitad de la tarde a la comarca a modo de chubasco débil.

Las temperaturas no van a experimentar cambios. Con ello, se espera que el termómetro ronde en Elche y Crevillent valores máximos de 30 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se llegará a los 29.