Noviembre dice adiós en Elche, Crevillent y Santa Pola en un fin de semana con doble cara

El mes de noviembre se va a despedir de la comarca del Baix Vinalopó exhibiendo una doble cara.

Por un lado, este sábado se espera un día con predominio de cielo despejado y en el que las temperaturas máximas van a ascender un poco. El termómetro rondará en Elche y Crevillent los 18 grados centígrados, mientras que en Crevillent se quedará en 17 grados.

El domingo será distinto. Se espera el paso de un frente atlántico desgastado que traerá mucha nubosidad y que provocará un nuevo descenso de las temperaturas con viento moderado de noroeste por la mañana y posibilidad de algunas precipitaciones débiles durante la mañana y horas centrales.

Para el último día de noviembre se prevé que los valores máximos del termómetro se sitúen entre los 15 y 16 grados en los tres municipios del Baix Vinalopó.

Viernes con viento flojo y sol

La previsión meteorológica apunta a que este viernes va a ser una jornada soleada en la que el viento va a soplar flojo o estar en calma.

Las temperaturas máximas se van a recuperar un poco respecto a las vividas en los últimos días ya que van a rondar los 17 grados en Elche, Crevillent y Santa Pola.