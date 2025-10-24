Infraestructuras

En noviembre se conocerá la idea ganadora del proyecto de Palacio de Congresos de Elche

Así lo ha avanzado este viernes el presidente de la Diputación de Alicante en un acto programado por el Diario Información

David Alberola García

Elche |

Toni Pérez durante su participación en el 'Foro Alicante' del Diario Información.
Toni Pérez durante su participación en el 'Foro Alicante' del Diario Información.

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez (PP), ha avanzado este viernes que a lo largo del mes de noviembre se va a concretar el resultado del concurso internacional de ideas convocado para la elección del proyecto de nuevo Palacio de Congresos que se va a construir en Elche.

A ese procedimiento se han presentado 104 propuestas.

El presidente de la Diputación de Alicante se ha referido al Palacio de Congreso cuya construcción en la ciudad ilicitana va a financiar la institución durante su participación esta mañana en el 'Foro Alicante' organizado por el Diario Información.

Segunda pista del aeropuerto

Además, durante su intervención, Toni, Pérez ha vuelto a apremiar la dotación al Aeropuerto Alicante-Elche 'Miguel Hernández' de una segunda pista para, ha dicho, “oxigenar” en la actualidad la operatividad aeroportuaria de las instalaciones y garantizar la misma en un futuro a corto plazo, a unos cinco años vista.

Trasvases

Otro de los asuntos, con afección en Elche y al conjunto de las comarcas del Vinalopó, a los que se ha referido el presidente de la Diputación de Alicante ha sido el de los trasvases del Tajo y del Júcar. En ambos casos, ha incidido en la necesidad de defender su permanencia para el futuro de la agricultura de la provincia de Alicante.

