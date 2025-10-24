En noviembre se conocerá la idea ganadora del proyecto de Palacio de Congresos de Elche

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez (PP), ha avanzado este viernes que a lo largo del mes de noviembre se va a concretar el resultado del concurso internacional de ideas convocado para la elección del proyecto de nuevo Palacio de Congresos que se va a construir en Elche.

A ese procedimiento se han presentado 104 propuestas.

El presidente de la Diputación de Alicante se ha referido al Palacio de Congreso cuya construcción en la ciudad ilicitana va a financiar la institución durante su participación esta mañana en el 'Foro Alicante' organizado por el Diario Información.

Segunda pista del aeropuerto

Además, durante su intervención, Toni, Pérez ha vuelto a apremiar la dotación al Aeropuerto Alicante-Elche 'Miguel Hernández' de una segunda pista para, ha dicho, “oxigenar” en la actualidad la operatividad aeroportuaria de las instalaciones y garantizar la misma en un futuro a corto plazo, a unos cinco años vista.

Trasvases

Otro de los asuntos, con afección en Elche y al conjunto de las comarcas del Vinalopó, a los que se ha referido el presidente de la Diputación de Alicante ha sido el de los trasvases del Tajo y del Júcar. En ambos casos, ha incidido en la necesidad de defender su permanencia para el futuro de la agricultura de la provincia de Alicante.