Novelda traslada la imagen de Santa María Magdalena a la iglesia de San Pedro hasta que se puede reabrir su santuario

LEER MÁS Santuario de la Magdalena de Novelda: Modernismo en el corazón del Medio VInalopó

La imagen de Santa María Magdalena va a ser trasladada esta semana, concretamente el domingo, desde el santuario a la iglesia de San Pedro. Va a ser en una romería extraordinaria y con motivo del cierre del santuario hasta que no se acometa la reparación de las graves grietas que se han detectado en una de sus torres.

Cuando eso se haya producido y la seguridad de la integridad del santuario esté garantizada, la imagen de Santa María Magdalena volverá a ser trasladada a su santuario.

La romería de bajada de la Virgen se va a desarrollar con el mismo formato que la llevada a cabo recientemente con motivo de la consagración de la población al Sagrado Corazón de Jesús, sin paradas ni procesión a la llegada al núcleo urbano.

El inicio de la bajada se ha programado para las 10:30 horas y, ante la imposibilidad de acceder por la puerta principal del santuario, se llevará a cabo desde la parte trasera del recinto, en el mismo punto en el que cada 20 de julio se realiza la recepción y elección de las uvas que porta la Santa en la tradicional bajada.

“Aunque no existe un peligro para la integridad de la imagen, se ha considerado que la mejor opción es tener a nuestra patrona cerca de los noveldenses, facilitando que pueda ser visitada mientras se mantiene el cierre del Santuario”, ha explicado Fran Martínez, alcalde de Novelda.