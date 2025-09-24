Novelda promociona sus productos y tradiciones en Alicante Gastronómica

El alcalde de Novelda, Fran Martínez, participará en Alicante Gastronómica apoyando la gastronomía local y dando a conocer el inicio de la tramitación para registrar como marca propia el Xanxullo, con el objetivo de“proteger y poner en valor uno de los productos más representativos de la gastronomía local”.

En la feria gastronómica, además, el ayuntamiento también presentará la nueva aplicación de información turística de Novelda y los mupis digitales que en breve se instalarán en diferentes puntos de la ciudad. Estas novedades forman parte de las actuaciones incluidas en el Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado íntegramente con los fondos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado por el Gobierno de España.

El Ayuntamiento de Novelda, a través de la Concejalía de Turismo, contará con stand propio en el que participarán reconocidas marcas locales como Carmencita, Verdú-Cantó Saffron Spain, Aceitunas Cazorla, Bodega Heretat de Cesilia, LayBe, La Barraca, ben·Bo, Raúl Asencio, Apartamentos Brillante Sol y El Escaparate. Asimismo, se sumará la colaboración de la Asociación Cultural Modernistas de Novelda para promocionar el evento Novelda Modernista, que se celebrará los días 25 y 26 de octubre.

El alcalde de Novelda ha destacado que la presencia de la localidad en el certamen Alicante Gastronómica del 3 al 6 de octubre pretende ser “un escaparate para todas aquellas empresas de Novelda que han querido mostrar sus productos en nuestro punto expositivo” y, al mismo tiempo, “una oportunidad para difundir el legado modernista y el patrimonio gastronómico y cultural del municipio”.