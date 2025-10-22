Novelda, el municipio de las comarcas del Medio y Alto Vinalopó con mayor renta media

Con una renta bruta media de 25.201 euros y una renta disponible media de 20.800 euros, la Agencia Tributaria ha situado a Novelda como el municipio con mayor renta media de las comarcas del Alto y Medio Vinalopó.

Tras Novelda, se sitúan en ese ranking Monforte del Cid (24.750 euros de renta bruta media) y Beneixama (24.749 euros).

Desde el Ayuntamiento de Novelda se ha valorado positivamente ese indicador económico que, según valora el equipo de gobierno, es reflejo del “incremento del nivel de riqueza” en el municipio de Novelda”, lo que, en beneficio de los noveldenses y las noveldeses, se suma a la política de contención fiscal que está aplicado el consistorio.

“Es una buena noticia que refleja el incremento del nivel de riqueza de Novelda”, ha señalado Ana Sabater, concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Novelda que ha destacado a ese buen indicador económico se une “la política de congelación de tasas e impuestos que el gobierno municipal mantiene desde hace años, hace que disminuya todavía más la presión fiscal que soportan los ciudadanos”.

Los datos oficiales de la Agencia Tributaria señalan también las rentas medidas de otros municipios. Por ejemplo, en Aspe se sitúa en 23.495 euros; en Petrer en 23.144; y en Villena en 23.485.