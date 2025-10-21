Novelda comienza a dar los pasos administrativos para construir un teatro con en torno a un millar de butacas

El Ayuntamiento de Novelda ha iniciado la tramitación administrativa para la redacción del proyecto del futuro Teatro María Guerrero, cuya construcción se proyecta junto al Conservatorio de Danza, en una parcela de 2.500 metros cuadrados de superficie que en la actualidad se usa como aparcamiento.

Se quiere edificar un teatro con capacidad para entre 800 y 1.000 espectadores.

Fran Martínez, alcalde del municipio de la comarca del Medio Vinalopó, ha adelantado que se va a buscar financiación pública del Ministerio de Cultura o de fondos europeos para hacer realidad ese teatro que es una muestra de la “apuesta firme” del gobierno local por “consolidar la cultura como motor de desarrollo local y económico”.

“Escucharemos las aportaciones de las asociaciones culturales y de los artistas locales, con el objetivo de que el nuevo espacio escénico responda a las necesidades reales del tejido cultural de Novelda”, ha puesto en valor el primer edil de Novelda que en cuanto a la financiación de la ejecución del proyecto ha estimado que podría oscilar entre cinco y diez millones de euros.

En este sentido, Martínez ha incidido en que una vez en 2026 el Ayuntamiento liquide el préstamo de reagrupación que aglutina la deuda histórica del consistorio se podrá “destinar de nuevo a las grandes inversiones y a mejorar infraestructuras casi 1,8 millones de euros que en los últimos años nos hemos visto obligados a dedicar a la amortización anual del préstamo”.