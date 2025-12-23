El Santuario de Santa María Magdalena de Novelda seguirá cerrado porque las grietas de una de sus torres “comprometen” su estabilidad

El Ayuntamiento de Novelda ha confirmado este martes el cierre “indefinido” del Santuario de Santa María Magdalena en una medida que tiene carácter preventivo y que se va a mantener “hasta que pueda garantizarse la integridad de la torre izquierda” del histórico edificio.

En ella han aparecido “grietas más severas” de las que inicialmente se detectaron hace unas semanas y que ha mantenido cerrado el recinto desde ese momento.

El informe pericial realizado concluye que esas grietas “comprometen la estabilidad de la torre” y suponen un “grave riesgo”. Están localizadas en el pináculo, que afectan al punto de encuentro entre el orbe que sostiene la cruz que culmina la torre y los cuatro pilares que lo sustentan.

Detalles de una de las grietas detectadas en el Santuario de Santa María Magdalena de Novelda. | Ayuntamiento de Novelda

Desde el Ayuntamiento de Novelda se ha informado que se ha iniciado la tramitación administrativa necesaria para llevar a cabo la actuación de emergencia propuesta por los arquitectos que han participado en la redacción de ese informe.

El Santuario de Santa María Magdalena permanecerá cerrado y perimetrado hasta que se acometa una nueva actuación que contempla el desmontaje y aseguramiento de la torre.