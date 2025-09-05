La nota de corte de Medicina de la UMH de Elche, la octava más alta de la Comunitat Valenciana

El Grado de Medicina de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha registrado la octava nota de corte más alta del conjunto de estudios impartidos por las universidades públicas de la Comunitat Valenciana.

Tras la última adjudicación de plazas realizada por la Conselleria de Educación, que es la última, la nota de corte en el Grado de Medicina de la UMH de Elche se ha quedado en 12,781 puntos.

Otras de las notas de cortes más altas en los estudios que se imparten en la universidad de Elche ha sido los 10,85 puntos del Grado de Biotecnología; los 10,489 de Farmacia; los 9,848 de Psicología; los 9,753 de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte; y los 8,281 puntos del nuevo Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.

La nota de corte en Derecho se ha quedado en la UMH ilicitana en 7,067 puntos y en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información en 6,445.

Este año ha sido la primera vez que la Conselleria de Educación ha centralizado esa adjudicación y las listas de espera a través de una nueva plataforma telemática que ha perseguido simplificar el proceso para el alumnado, ya que todas las plazas disponibles se comunican y asignan por orden de nota y preferencia el mismo día, en un proceso similar al de la adjudicación inicial de plazas.

Otra de las novedades de este año es que la actualización de las notas de corte de las universidades se va publicando en la web universitats.gva.es con el objetivo de que los estudiantes conozcan con total transparencia la última nota de acceso para cada titulación.

Desde la Conselleria de Educación se ha informado que la próxima adjudicación de vacantes de todas las universidades públicas será el 11 de septiembre. A continuación, se realizarán nuevas adjudicaciones el 18 y 25 de septiembre y por último el 2 de octubre.