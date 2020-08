Una Nit de l’Albà diferente y sin incidentes

El dispositivo policial, compuesto por tres centenares de agentes de la Policía Local, Nacional y Guardia Civil no registró eventualidades de gravedad

“Una noche tranquila y sin incidentes”, así ha valorado el teniente de alcalde de Seguridad y Emergencias, Ramón Abad, la velada del 13 de agosto, en la que tradicionalmente se celebra la Nit de l’Albà y que fue suspendida en el presente 2020 por la pandemia coronavírica.

“La ciudadanía ilicitana”, ha destacado, “volvió a proceder de manera modélica, en una fecha tan atípica como especial, cumpliendo con las recomendaciones higiénico-sanitarias en la calle o quedándose en casa”, un comportamiento que el Equipo de Gobierno ha agradecido y animado a repetir en esta noche de Roà.

El dispositivo desplegado por todo el término, formado por tres centenares de efectivos de la Policía Local, Nacional y Guardia Civil, y diseñado para atajar cualquier conato de incivismo derivado del uso del material pirotécnico, de las posibles reacciones al resultado del encuentro futbolístico Elche CF-Real Zaragoza o posibles botellones en las zonas de ocio del casco urbano, funcionó a la perfección y no registró eventualidades de gravedad.

En concreto, la Policía Local impuso 366 propuestas de sanción por falta o mal uso de la mascarilla; otras 46 en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana (estupefacientes, faltas de respeto…) y siete por infringir la ordenanza de limpieza. Los agentes también se incautaron de 11 petardos tipo “despertador” de categoría F3 y practicaron tres detenciones, una por desobediencia y las otras dos por órdenes de arresto. Asimismo, impidieron un espectáculo multitudinario en Arenales por carecer de autorización y debieron intervenir en una reyerta entre cuatro individuos en un bar de Carrús a las 23:00 horas, que se saldó con dos heridos leves, uno de ellos por caer sobre vidrios rotos.

Tal y como ha explicado el concejal, los ilicitanos comprendieron las circunstancias sanitarias y conjugaron las ganas de fiesta con la seguridad. Los establecimientos de pólvora, inspeccionados durante la primera quincena de agosto por la Policía Local como es habitual, registraron un 60% menos de ventas que en 2019. No se detectó comercio o lanzamiento de carretillas en el municipio, y la Sala de Operaciones apenas recibió llamadas relacionadas con molestias causadas por petardos. Igualmente, al margen de episodios aislados de consumo de alcohol en vía pública, no se dieron botellones en parques y jardines, y tanto la Policía Local como la Autonómica efectuaron controles para evitar la compra de alcohol por parte de menores, no detectándose ningún caso.

En cuanto al partido de play-off del Elche CF contra el Real Zaragoza, Abad ha subrayado la ejemplaridad del club y sus seguidores. Los aficionados acataron la llamada de la entidad franjiverde de no congregarse en las inmediaciones del Martínez Valero a excepción de un centenar de personas, a las que la Policía Local y Nacional enseguida dispuso en el aparcamiento de tierra frente a la fachada principal del estadio, controlando en todo momento que portasen la mascarilla y cumpliesen con el distanciamiento interpersonal adecuado.

Abad ha recordado que por encima de las ganas de fiesta –en clara alusión a la Nit de la Roà– está la salud pública, y exhorta a seguir siendo responsables, a no relajar las medidas sanitarias y actuar con la máxima prudencia, bien permaneciendo en el hogar o, de salir, acatando los preceptos de las autoridades sanitarias. “Los datos que brindó ayer la Conselleria de Sanitat son preocupantes; en nuestras manos está frenar los contagios”, ha concluido.