Nico Fernández Mercau se despide del Elche CF

A pesar de que todavía no ha sido anunciado de forma oficial por el New York City, Nico Fernández Mercau ya se ha despedido del Elche a través de su cuenta personal de Instagram. El 10 del Elche no se ha ejercitado a las órdenes de Eder Sarabia esta pretemporada; por lo que el anuncio de su fichaje por la MLS se producirá en los próximos días.

Nico aterrizó en el Martínez Valero en la fatídica temporada del centenario. En dicho curso jugaba en la demarcación de lateral izquierdo, donde no pudo demostrar toda su valía. Con la llegada de Sebastián Beccacece, el argentino comenzó a entrenar en posiciones más ofensivas. En la primera pretemporada a las órdenes de Beccacece, Nico jugó los amistosos como interior/media punta. Y así lo ha seguido haciendo durante estos dos años.

Fernández Mercau ha disputado un total de 97 partidos con la franjiverde; en los que ha anotado 11 goles y 12 asistencias. Aunque puedan parecer cifras discretas, su aportación en cada partido ha sido de primer nivel; lo que le ha permitido al Elche ascender a la máxima categoría del fútbol español.

Mensaje en redes sociales

Franjiverdes, después de tres años en este maravilloso club, es momento de despedirme.

Elche se convirtió en mi casa. Siempre llevaré este club en mi corazón.

Quiero agradecer a cada uno de ustedes por los momentos inolvidables, en especial a mis compañeros por el día a día y el apoyo incondicional, y las grandes amistades que me llevo.

A todos los entrenadores y cada cuerpo técnico por las grandes enseñanzas que me han hecho progresar en todo este tiempo. A las autoridades del club y la dirección deportiva por confiar en mí. A todo el staff de trabajo, cuerpo médico, utileros, cocineras, personal de limpieza, etc.

Una mención especial para toda la afición, por todo el cariño que me han hecho sentir y el aguante, sin importar los resultados. Juntos hemos creado recuerdos que atesoraré por siempre.

Gracias por ser parte de mi vida y por estas tres temporadas juntos.

Espero algún día volver a reencontrarnos. ¡Mucho Elche!