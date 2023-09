Nico Fernández, el lateral izquierdo que brilla como extremo derecho

Nico Fernández Mercau por fin sonríe en el Elche. Le ha costado adaptarse al fútbol español, tras llegar como fichaje prometedor desde el fútbol argentino la pasada temporada, pero este curso, de la mano de Sebastián Beccacece, ha encontrado su sitio jugando en la segunda línea de ataque. Durante las primeras jornadas jugó como segunda punta y en las últimas ha pasado a la posición de extremo derecho, en el nuevo 1-4-1-4-1 del técnico BKCC.

Nico terminó ovacionado el duelo ante el Leganés, después de completar un gran encuentro y de no parar de correr durante todo el partido, sobre todo en los minutos finales cuando estaba en juego la victoria: "El equipo va encontrando confianza. Fue un duelo duro; en el primer tiempo, jugamos como sabemos hacerlo. En la segunda apretaron y nos fuimos algo más atrás. Me siento muy agradecido con la gente, por el trato que me da. Esa ovación me llegó al alma, fue un momento único".

El futbolista argentino reconoció que no le importa la posición en la que le ponga el entrenador. Llegó con la etiqueta de lateral o extremo izquierdo y ahora está destacando como valor ofensivo en la banda derecha: "Me siento cómodo desde el lugar que me pida el míster. Yo voy a dar lo mejor de mí, convencido de jugar desde donde me toque", asegura.