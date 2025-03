Nico Castro: "Somos un equipo, pero la baja de Nico se siente"

La plantilla del Elche pasa página tras la derrota en El Sardinero y resetea pensando en el Castellón. El cuadro albinegro visitará el Martínez Valero este sábado a las 18:30 horas. El equipo ilicitano quiere seguir con la buena dinámica en su feudo, donde acumula siete triunfos consecutivos. Los números en casa contrastan con los datos a domicilio, donde está obligado a dar un paso adelante si quiere pelear por el ascenso directo.

Nico Castro, protagonista en rueda de prensa, ha admitido que "la derrota en Santander dolió". El Elche no estuvo cómodo en tierras cántabras y José Alberto le ganó la partida a Eder Sarabia. Los franjiverdes han pasado a ocupar la quinta posición, pero el argentino no le da mucha importancia: "No nos afecta la clasificación, el equipo está tranquilo y va partido a partido".

A Sarabia se le acumulan los problemas en forma de bajas. Nico Fernández apunta a estar de cuatro a seis semanas fuera de combate. El '10' es diferencial, al igual que Yago de Santiago. "Somos un equipo, pero la baja de Nico se siente", ha reconocido Castro. Aún así, el mediocentro no quiere poner excusas de ningún tipo.

Respecto al Castellón, el centrocampista sudamericano ha asegurado que "será un partido difícil por su forma de jugar". El conjunto de Johan Plat tiene un estilo muy definido y también suele acumular grandes cantidades de posesión. El Castellón llega tras vencer al Burgos y dar un paso de gigante en la pelea por la salvación. No estará sólo en Elche, puesto que habrá gente desplazada en el derbi.

Por último, Castro ha afirmado que "la categoría será igualada hasta el final". Cuestionado por sus situación personal, ha sido claro sobre lo que necesita para recuperar su mejor versión: "Tengo que creérmelo y agarrar más confianza".