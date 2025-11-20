La Navidad 2025 de Elda llega con actividades en todos los barrios y ejes comerciales

El Ayuntamiento de Elda ha preparado un amplio programa de actividades para la celebración de la Navidad en la localidad. Va a tener lugar bajo el lema bajo el lema ‘Érase otra vez... Elda, ciudad de Navidad’ y llegará a todos los barrios de la misma.

El encendido del alumbrado navideño tendrá lugar el viernes de la próxima semana y la Plaza Mayor va a ser un año más el epicentro del inicio de la Navidad en el municipio de la comarca del Medio Vinalopó.

Con el encendido de ese alumbrado se dará el pistoletazo de salida a la programación navideña preparada que contará con actividades en todos los barrios de la localidad y en sus ejes comerciales.

Habrá pasacalles navideños y una Escuela de Navidad y los pasacalles navideños. También se instalará el tradicional Mercado Navideño o se llevarán a cabo las celebraciones de la Tardebuena y de la San Silvestre, junto a la Fiesta de Nochevieja en Castelar, la Bajada de Antorchas y la Cabalgata de Reyes Magos.

La programación navideña impulsada por el Ayuntamiento de Elda también contempla conciertos, teatro y ballet en el Teatro Castelar, actuaciones de jazz y talleres infantiles.

"La programación incluye propuestas para todos los públicos y para todos los gustos, con conciertos, teatro y ballet en el Teatro Castelar, actuaciones de Jazz o talleres infantiles”, ha afirmado Rubén Alfaro, alcalde de Elda, que ha añadido que “como es habitual, en los próximos días iremos desgranando toda esta programación que permite que”:

“Elda vuelve a reafirmarse como una ciudad en la que la Navidad no es solo una fecha, sino una historia que cada año vuelve a escribirse de manera colectiva", ha concluido Alfaro.