Nacho Monsalve: “Ha sido todo un privilegio vestir la camiseta del Eldense”

Nacho Monsalve finalizó contrato con el Club Deportivo Eldense el pasado 30 de junio y ya es nuevo jugador del Hércules de Alicante. Antes de iniciar su nueva etapa, el central madrileño ha querido despedirse públicamente en los micrófonos de Onda Cero Elche, agradeciendo al club y a su entorno por el trato recibido durante su etapa en Elda.

“Mi paso por el Eldense ha sido bueno. Estaba jugando en Polonia, se me abrió la oportunidad de venir a jugar en Segunda División y no me lo pensé. Estoy muy agradecido a la gente que me trajo: Manu Guill, Víctor Lafuente, Hugo Rico, Fernando Estévez… Estoy muy contento y orgulloso de cómo he trabajado, de haber podido compartir vestuario con jugadores con experiencia en el fútbol español y con gente joven con mucha hambre. Evidentemente, me habría gustado jugar más, pero siempre he intentado dar lo mejor de mí. Ha sido todo un privilegio vestir la camiseta del Eldense”, señaló Monsalve.

El ya exjugador azulgrana también tuvo palabras para la afición: “Solo quiero darles las gracias por cada muestra de cariño, por apoyarme, por cada aplauso… Siempre hay que ser agradecido con las personas que te apoyan. La definiría como una afición muy fiel, que siempre nos ha acompañado por todos los campos de España. Les deseo lo mejor para el futuro”.

Monsalve llegó a Elda en enero de 2023 y ha vestido la camiseta del Eldense durante temporada y media. El central pone fin a esta etapa tras cumplir su contrato y comienza ahora una nueva experiencia en el Rico Pérez.