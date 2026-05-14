La música y el cine, protagonistas en l'Escorxador de Elche este verano

La concejalía de Cultura ha presentado la nueva programación del CCCE l’Escorxador para la temporada de verano, concretamente para los meses de mayo, junio, julio y agosto, donde la música y el cine cobran un especial protagonismo.

Nits d’Estiu vuelve un año más con conciertos de Carlangas, Los Manises, Ortiga o Él mató a un policía motorizado, Ángel Carmona dj, Jes Set o Natalia Ferviú dj, además de artistas como Neoverbenero o Corte dentro de L’Escorxador en Festes el día 8 de agosto.

El cine también llegará a la terraza de l’Escorxador con una amplia oferta para todo tipo de públicos y acceso gratuito hasta completar el aforo. El viernes 3 de julio comienza Cinema d’Estiu con la proyección de Regreso al Futuro, para después continuar con su secuela y otras cintas como Madagascar, Mi vecino Totoro, Cómo entrenar a tu dragón, El nombre de la Rosa y Trolls. Además, se habilitarán mesas en la terraza para que la gente pueda cenar mientras disfruta de las proyecciones.

El programador cultural de l’Escorxador, José Luis Mas, ha recordado que existe la posibilidad de adquirir un abono que permitirá al público asistir a todos los conciertos por un precio único de 30 euros. Las entradas a los conciertos y el abono estarán disponibles a partir del próximo 9 de junio en la taquilla del Gran Teatro, Vivaticket o en la taquilla del recinto el mismo día del concierto.

Este verano tampoco faltará el Deploy Metal Fest el sábado 1 de agosto, mientras que el festival Meed 2026 se celebrará en el mes de septiembre, en concreto el día 19 a partir de las 18.00 horas.