Los museos de Elche avanzan por el año 2025 con repunte de visitantes

Los museos de Elche superan las 28.000 visitas en los primeros siete meses del año.

El Museo Arqueológico y de Historia de Elche, el MAHE, continúa siendo el buque insignia cultural de la ciudad, siendo el más visitado y habiendo pasado por él cerca de 20.000 personas.

El grueso de visitantes al MAHE han sido nacionales y tres de cada diez han sido turistas extranjeros, sobre todo provenientes de Países del Este, Francia y Reino Unido.

A continuación, se sitúa el renovado Museo del Misteri Festa d’Elx, que desde su reapertura a principios del mes de julio ha registrado 1.200 visitas, destacando las de público nacional, especialmente local, si bien también ha recibido a turistas extranjeros procedentes de Francia, Reino Unidos o Países del Este.

Por su parte, el Centro de Interpretación del Palmeral, que está emplaza en el Huerto de San Placido, ha recibido de enero a julio 7.000 visitas. En este caso el turismo nacional también es el mayoritario, principalmente ilicitanos, pero también del resto de la Comunitat Valenciana, Murcia, Madrid, Cataluña y Andalucía. Respecto al turismo extranjero, destaca la presencia de visitantes de Francia, Países del Este, Holanda, Italia o Reino Unido.

También han sido significativas en número las visitas a la sala de exposiciones temporales del Museo de Arte Contemporáneo de Elche, el MACE, donde han destacado por su éxito de público la muestra titulada ‘Moisés Gil. Estadis Conscients, Episodis Quotidians’ que se puede visitar aún hasta el día 2 de noviembre.