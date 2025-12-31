Este año 2025

El Museo Paleontológico de Elche se implica en la recuperación de los restos de un carnívoro desconocido encontrados en Caudete

Entre otros restos hallados en un yacimiento del municipio de la provincia de Albacete

Felipe Canals

Elche |

Especialistas del Museo Paleontológico de Elche (Mupe) han participado en un proyecto de investigación de patrimonio paleontológico en Castilla La Mancha. Este año 2025 se han encargado de la preparación fósil de unos restos hallados en un yacimiento del municipio de Caudete de la provincia de Albacete, que fue descubierto en el año 2019 durante la última fase de las obras de la autovía A-33, en el tramo que une Fuente la Higuera y Caudete.

Entre los restos en cuya recuperación para su conservación han trabajado los especialistas del Mupe se incluyen los de un carnívoro desconocido hasta el momento.

Así lo ha destacado este miércoles Ainara Aberasturi, directora del Mupe, en una entrevista en ‘Más de uno Elche-comarcas del Vinalopó’.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer