El Museo Paleontológico de Elche se implica en la recuperación de los restos de un carnívoro desconocido encontrados en Caudete

Especialistas del Museo Paleontológico de Elche (Mupe) han participado en un proyecto de investigación de patrimonio paleontológico en Castilla La Mancha. Este año 2025 se han encargado de la preparación fósil de unos restos hallados en un yacimiento del municipio de Caudete de la provincia de Albacete, que fue descubierto en el año 2019 durante la última fase de las obras de la autovía A-33, en el tramo que une Fuente la Higuera y Caudete.

Entre los restos en cuya recuperación para su conservación han trabajado los especialistas del Mupe se incluyen los de un carnívoro desconocido hasta el momento.

Así lo ha destacado este miércoles Ainara Aberasturi, directora del Mupe, en una entrevista en ‘Más de uno Elche-comarcas del Vinalopó’.