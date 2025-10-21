El Museo del Mar de Santa Pola y el Oceanogràfic suman esfuerzos para la conservación marina

El Museo del Mar de Santa Pola y la Fundación Oceanogràfic han formalizado un acuerdo de colaboración destinado a impulsar proyectos e iniciativas compartidas de conservación marina, investigación, educación ambiental en centros escolares, talleres de divulgación científica y acciones de rescate y protección de especies marinas.

El convenio se ha materializado este pasado lunes en un acto celebrado en el Museo del Mar de Santa Pola con el traslado de una tortuga marina recuperada en el Área de Recuperación y Conservación de Animales del Mar del Oceanogràfic. El animal permanecerá en una de las instalaciones acondicionadas del museo para completar la última fase de musculación antes de que vuelva al mar próximamente.

La llegada de esta tortuga al acuario ha marcado el inicio de la colaboración entre ambas entidades, que aspira a generar un impacto positivo y duradero en la protección de los océanos y sus especies.

“Para un pueblo marinero y tan arraigado al Mediterráneo como Santa Pola, poder colaborar estrechamente con la Fundación Oceanogràfic en la protección de las especies marinas es un gran aliciente y refuerza el prestigio de nuestro Aquarium Municipal, el más veterano de la Comunitat Valenciana”, ha afirmado Ángel Piedecausa, concejal santapolero de Medioambiente.

Por su parte, Leocadia García-Bartual, directora de la Fundación Oceanogràfic, ha señalado que “el convenio con el Museo del Mar de Santa Pola supone un paso adelante en la estrategia de cooperación territorial para la conservación marina, sumando esfuerzos y experiencias complementarias”.