Muere en Monóvar un hombre de 46 años atropellado por su tractor

Ha ocurrido hacia las 14:00 horas de este sábado

Una ambulancia SAMU de la CV
Un hombre de 46 años ha fallecido este sábado al ser atropellado por su propio tractor en la localidad de Monóvar.

Sobre las 14:00 horas se ha alertado al Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de que una persona había sido atropellado por su propio tractor en el municipio de la comarca del Medio Vinalopó.

Por el momento se desconocen las causas del accidente, que ahora van a ser objeto de investigación.

Hasta el lugar se ha trasladado una ambulancia del SAMU, cuyo equipo médico sólo ha podido confirmar el fallecimiento de este hombre.

