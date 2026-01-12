Las movilizaciones sobrevuelan el barrio de Puertas Coloradas de Elche si el gobierno local no atiende las demandas vecinales

La Asociación de Vecinos Puertas Coloradas-Raval de Elche ha anunciado este lunes que está decidida a convocar movilizaciones ante la inacción del equipo de gobierno en un barrio en el que sus residentes continúan sintiéndose abandonados.

Entre otros aspectos, desde el colectivo vecinal se ha denunciado que, pese a sus reiteradas reclamaciones, no se ha hecho nada para el acondicionamiento de los dos solares que hay en la calle Blas Orts Sánchez que los vecinos de la zona usan como aparcamiento y que acaba encharcado cuando hay lluvia, ni para la reapertura del área de juegos infantiles del parque Marcelino Domingo que, denuncian los residentes de la zona, acumula muchos meses vallado siendo inaccesibles para los niños y las niñas del barrio.

La asociación vecinal urge la reparación del hundimiento que, también desde hace muchos meses, presenta la calzada en la calle Eduardo Ferrández García, a la altura del número 7, en la parada de autobuses.

El presidente de la asociación de vecinos José Gracia ha advertido que si el Ayuntamiento no atiende en el plazo de dos semanas las reivindicaciones, se tramitará ante la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Alicante la autorización pertinente para impulsar una movilización a lo largo del mes de febrero.