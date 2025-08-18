Monóvar licita una nueva contrata de basura que prevé mejoras como la recogida puerta a puerta del cartón comercial e industrial

El pleno del Ayuntamiento de Monóvar ha dado luz verde a la licitación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria.

El contrato que se va a concertar tendrá una vigencia de diez años y un presupuesto en ese periodo superior a los 12 millones de euros.

Se va a sacar a concurso público un servicio de recogida de residuos que incluye el mantenimiento de espacios públicos; servicio de limpieza en eventos y festividades; limpieza y vaciado de papeleras distribuidas por el municipio y el barrido manual y mecánico en las áreas urbanas, barrios y zonas de alta afluencia.

Una de las principales novedades será la implantación progresiva de la recogida puerta a puerta en el casco antiguo y en las pedanías de Casas del Señor y Xinorlet.

Se va a impulsar esa recogida puerta a puerta del cartón comercial e industrial. También la recogida específica de fracción orgánica puerta a puerta en grandes generadores, priorizando la implantación del contenedor marrón en el municipio y la gestión de residuos voluminosos y enseres, incluyendo la recogida de muebles, electrodomésticos, restos de poda y otros residuos especiales depositados en la vía pública.

El nuevo servicio implicará un incremento de la plantilla y un aumento de los días de recogida, así como la obligación de disponer de un retén de guardia operativo los siete días de la semana.