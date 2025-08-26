Igualdad

Monóvar apuesta por los espacios seguros con los Puntos Violeta y Arco Iris

Se instalarán los fines de semana del 29 al 30 de agosto y del 5 al 6 de septiembre

Cristina Galipienso

Elche

La concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Monóvar ha presentado los Puntos Violeta y Arco Iris que se ubicarán en el antiguo campo de fútbol Las Moreras, durante los fines de semana del 29 al 30 de agosto y del 5 al 6 de septiembre con motivo de las fiestas en honor a la Virgen del Remedio.

Cruz Roja Monóvar y la asociación IRIS LGTBI se encargarán del funcionamiento de estos espacios que ofrecerán asesoramiento, información y sensibilización sobre el acoso, abuso o agresión sexual, así como frente a otro tipo de violencia como la machista y las agresiones LGTBIfóbicas.

La concejala de Igualdad, Irina Nohales, ha recalcado la importancia de estos puntos para que todos los visitantes y vecinos y vecinas del municipio se sientan seguros y seguras, y así puedan disfrutar de unas fiestas patronales sin miedo. Además, Nohales ha remarcado que ambos puntos refuerzan el compromiso que el consistorio tiene frente a este tipo de discriminación y violencia.

Asimismo, la edil del área ha presentado la campaña ‘La violencia sexual no es ningún juego. No es no. Por unas fiestas libres de violencia sexual’ para concienciar a la ciudadanía de disfrutar de esta época festiva respetando a todos por igual, porque “las fiestas tienen que ser sinónimo de alegría y convivencia, y solamente serán unas fiestas completas si todas y todos nos sentimos seguras y seguros”.

Desde la concejalía de Igualdad y el Ayuntamiento de Monóvar aseguran que seguirán trabajando para que las fiestas sean “un ejemplo de convivencia, libertad y respeto mutuo”.

