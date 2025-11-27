Monforte del Cid formaliza el alquiler los locales en los que se va a instalar su mercado municipal provisional.

El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha informado que ya ha formalizado un contrato de alquiler con opción a compra de cuatro locales comerciales contiguos ubicados en la avenida de la Constitución de la localidad de la comarca del Medio Vinalopó, que, además, ya se encuentran unificados, en los que de, forma provisional, va a quedar emplazado el mercado municipal toda vez que el edificio tradicional que alberga los puestos va a ser rehabilitado con cargo al plan Planifica de la Diputación de Alicante.

El alquiler de los citados locales asciende a 3.000 euros mensuales y el contrato se ha firmado por un periodo de 20 meses.

En caso de que transcurrido ese periodo el Ayuntamiento de Monforte del Cid quiera ejercer la opción de compra de esos locales, los 60.000 euros resultantes del contrato inicial se descontarán del precio de valoración que se les ha dado a los mismos, que ascendiente a 365.000 euros.

Por otro lado, alrededor de esa nueva ubicación se instalará el mercado exterior, manteniendo su disposición habitual al aire libre, pero concentrando toda la actividad en un mismo entorno más organizado y seguro.

El traslado de los placeros a ese emplazamiento provisionalmente se iniciará en los próximos meses.