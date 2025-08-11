Misteri d’Elx empieza los ensayos generales y se prepara para las representaciones finales

El Misteri d’Elx lleva días preparándose para los ensayos generales y las representaciones del día 14 y 15 de agosto. La Prova de Veus tuvo lugar el 6 de agosto y la Prova de l’Àngel fue ayer, 10 de agosto; hoy, 11 de agosto, comienzan las representaciones del Misteri d’Elx.

Para acceder a las tres primeras escenificaciones, que se conocen como ensayos generales, se necesita adquirir entradas que se pueden comprar en la Casa de la Festa, de forma presencial, y de manera telemática en la web elcorteingles.es.

Los días 11 y 12 serán a las 22:30 horas y la del día 13 a las 17:30. En estas sesiones se escenifica el drama completo, excepto algunos pasajes que se suprimen, con un descanso. El día 14, se representará el primer acto o Vespra, a las 18:00 horas y con entrada libre, mientras que el día 15 tiene lugar el segundo acto o Festa, también a la misma hora y con las puertas abiertas. Este último día culmina con la Coronación de la Virgen de la Asunción, la Mare de Déu y Patrona de Elche.

Este año promete ser muy especial, pues además de ser Año Jubilar, también coincide con la conmemoración del 75 aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción.