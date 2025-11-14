La ministra Diana Morant visita este domingo Petrer y presenciará la representación de ‘La Rendició’

Diana Morant, ministra de Ciencia y Universidades, va a visitar Petrer este próximo domingo, pudiendo conocer de primera mano el Mig Any de las fiestas de Moros y Cristianos de la localidad de la comarca del Medio Vinalopó.

Morant tiene previsto presenciar la representación de ‘La Rendició’ que tendrá lugar el domingo por la mañana en el Castillo-Fortaleza.

En su visita a Petrer, la ministra Diana Morant también será recibida por la Corporación en el Ayuntamiento de Petrer. Firmará en el Libro de Honor de la localidad antes de desplazarse al castillo para asistir a la representación teatral.

‘La Rendició’ es una representación teatral en valenciano de los hechos que se narran en el ‘Llibre dels Feits’, que es la crónica que relata los acontecimientos históricos que ocurrieron durante el reinado de Jaime I, que el autor petrerense Francisco Máñez Iniesta recreó en un texto literario fruto de su imaginación.

La representación de La Rendició surgió en 1982, cuando los capitanes de algunas comparsas de las fiestas de Moros y Cristianos decidieron subir al Castillo de Petrer en un día lluvioso y leer un fragmento del ‘Llibre dels Feits’.

En la actualidad, su representación tiene lugar el domingo más cercano al 19 de noviembre, efeméride de la llegada de Jaime I el Conquistador a Petrer.

Los actos del Mig Any festero en Petrer se prolongan entre hoy y el domingo.

Durante el fin de semana también se va a celebrar la Festa dels Capitans, que es un acto para homenajear a las capitanías de las comparsas, coincidiendo con el medio año festero, organizado por la Unión de Festejos de San Bonifacio,Mártir y el Ayuntamiento.