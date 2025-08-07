El Ministerio de Igualdad otorga una subvención de más de 51.000 euros a Petrer

Petrer recibirá una subvención de más de 51.000 euros del Ministerio de Igualdad, dentro del Pacto de Estado contra la violencia de género, y que supondrá una cobertura hasta junio de 2026.

Esta ayuda estatal permitirá a la concejalía de Igualdad y Servicios Sociales realizar diversas acciones de sensibilización dirigidas a la ciudadanía, formaciones especializadas para profesionales y actividades centradas en el acompañamiento y empoderamiento de mujeres que sufren o han sufrido situaciones de violencia de género.

Por otro lado, también tendrá su aplicación en el ámbito formativo, pues se prevé trabajar con los profesores y profesoras de los centros educativos para que conozcan las herramientas y los enfoques para la detección y prevención de la violencia de género en las aulas.

Otra aplicación será la realización de campañas de sensibilización en fechas significativas como el 25N o el 8M, para reforzar la concienciación social sobre la igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de la violencia machista. Además, esta subvención permitirá seguir disponiendo de los Puntos Violeta en las principales festividades del municipio.

Mientras que para los más jóvenes se llevarán a cabo diversos talleres adaptados a diferentes edades, así como talleres de autoestima y empoderamiento dirigidos a mujeres del municipio que han sufrido situaciones de violencia de género.

Jornadas, espectáculos teatrales y actividades lúdicas completarán esta programación que promete reforzar la labor de sensibilización comunitaria que desarrolla la concejalía de Igualdad.