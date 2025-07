Miguel San Román: "Me habéis hecho sentir el jugador más especial del equipo"

Miguel San Román, al igual que muchos otros futbolistas franjiverdes, se quedó sin contrato el pasado 30 junio. En la tarde del martes 15 de junio, el guardameta de Benidorm se despidió del Elche y de su afición a través de su cuenta personal de Instagram.

A sus 28 años ha conseguido dos ascensos a Primera División con la camiseta franjiverde; aquél histórico play-off a las órdenes de Pacheta, y esta temporada de ensueño con Eder Sarabia. Este curso ha disputado un total de 7 partidos, 3 de liga y los 4 de Copa del Rey. Lo más destacado de su campaña es que el único equipo que ha conseguido batirle ha sido el Atlético de Madrid.

A pesar de su nivel demostrado a lo largo de toda la temporada, Eder Sarabia optó por alinear de titular a Matías Dituro, por su juego de pies. Aun así, San Román ha sido, por su carisma, uno de los futbolistas más queridos por la afición ilicitana.

Comunicado en Instagram

Como si no fuera difícil abandonar un lugar que amas, a i me toca hacerlo hoy por segunda vez. Pero no quiero hacerlo sin despedirme de la gente de Elche, de mi gente…

Elche ha sido y será siempre un lugar especial para mí. Cada día que he pasado en esta ciudad he sido feliz; cada vez que me cruzado con vosotros, franjiverdes, ha sido un placer hablar de nuestro equipo. Y cada vez que me he puesto el escudo del Elche en el pecho y he salido al Martínez Valero con mi familia en la grada, ha sido un regalo para mí. Por eso siempre he intentado defenderlo con orgullo y humildad.

Me voy, pero antes debo dar gracias a mucha gente. Primero y, ante todo, a mis compañeros, todos ellos amigos que me llevo en la mochila, para siempre, jugadores de primero, pero además personas excepcionales. Segundo, a todos los empleados del club gente que con su noble trabajo engrandece la franja día a día (las chicas de la cocina, recepción, mantenimiento, servicio médico, limpiadoras, delegado, equipo de prensa, mis queridos utilleros…): ellos son el motor de nuestro club. Y tercero, a la directiva y cuerpos técnicos con los que he trabajado estos años, de todos ellos me llevo aprendizajes que me acompañarán siempre.

El mayor agradecimiento de todos os lo debo a vosotros, afición, porque gracias a vosotros ha sido más fácil mi estancia en Elche. Me habéis hecho sentir el jugador más especial del equipo y habéis hecho que me marche de aquí con una franja verde cruzándome el corazón.

Después de mi primera etapa, volví a Elche porque creía que podríamos lograr otro ascenso histórico y no me habría perdonado no ser parte de ello. Hoy me voy con la conciencia tranquila, me he dejado el alma cada día que me he cruzado la puerta del Martínez Valero… pero, por supuesto, ha merecido la pena: ¡Elche vuelve a ser de primera!

Gracias por siempre. Vuestro ilicitano de adopción. San Ro.