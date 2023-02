"Mientras siga trabajando a gusto, no me importaría seguir en el Elche"

Pablo Machín, entrenador del Elche, inicia la segunda vuelta con la difícil desventaja de 14 puntos para lograr la salvación y con la ilusión de seguir en el banquillo franjiverde, al mejor del posible descenso.

Lo más destacado de su rueda de prensa:

Fichaje de Nteka: "Hay que agradecerle su honestidad desde el primer momento porque ha cumplido con lo que nos transmitió desde el primer momento. Es un profesional comprometido y viene de un equipo donde tenía un papel importante y en el que contaba con minutos. Esperamos que pueda demostrar su valía en el campo".

Renovación en caso de descenso: "Sólo pienso en el próximo partido. Las cosas pueden cambiar en una semana o incluso en un día. Debemos mejorar como futbolistas y como equipo. No pienso en mi futuro, siempre trabajo a corto plazo. Soy un profesional que se dedica al equipo y mi objetivo es trabajar en favor del Elche y de lo que sea mejor para el club. No tengo objetivos personales y sólo me centro en la próxima semana. Soy el entrenador del Elche y estoy a gusto aquí. Todos queremos ganar, pero el proceso es muy importante y lo tengo muy claro. Mientras siga así, funcionando como hasta ahora, estaré a gusto".

¿Le gustaría seguir?: "No se trata de lo que a mí me gustaría o de mis objetivos personales. Mi prioridad es el Elche y trato de sacar el máximo rendimiento".