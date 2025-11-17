La metamorfosis del Eldense con Claudio Barragán: el playoff, a tiro

El Eldense es otro equipo desde la llegada de Claudio Barragán. El cuadro azulgrana no conoce la derrota con el técnico de Manises en el banquillo y ya tiene el playoff a tiro. Se sitúa en sexta plaza y el Cartagena, su próximo rival, solo tiene un punto más. El líder, el Atlético Madrileño, continúa a seis.

El conjunto de Elda pasó por encima del Hércules en el derbi del Nuevo Pepico Amat. Jugó con diez futbolistas durante casi una hora y el equipo alicantino fue incapaz de hacerle daño. Dioni y Clemente firmaron los tantos en el triunfo azulgrana. Pudo ser peor para el Hércules en el último encuentro de Rubén Torrecilla.

Barragán lleva cinco partidos al frente del Eldense, cuatro de Liga y uno de Copa. En la competición doméstica, suma dos empates y dos triunfos. En el torneo del KO se deshizo del Jaén para recibir a un Segunda División como el Almería en diciembre. Frente al Hércules, además, se dejó la portería a cero dos meses después.

Es evidente que la llegada del valenciano, ya confirmado hasta final de temporada, le ha cambiado la cara al Eldense. Tampoco ha tocado demasiadas teclas, pero el nivel de jugadores como Fidel, Dioni o Manu Molina es excelso. El Nuevo Pepico Amat reconoció la labor de Claudio y coreó su nombre.

La propiedad y la dirección deportiva están muy satisfechas con la metamorfosis del equipo. Nada más finalizar el encuentro, Carolina Holguín se fundió en un abrazo con Claudio Barragán. La presidenta de la entidad azulgrana participó en la palmada colectiva portando una bandera de Colombia con el escudo del Eldense.

La lesión de Vallejo silencia el Nuevo Pepico Amat

La mala noticia del partido ante el Hércules fue la grave lesión de Jaime Vallejo. En una acción desafortunada en los últimos compases de la primera parte, al jugador cedido por el Zaragoza se le quedaba la pierna enganchada. Los gestos de dolor fueron evidentes y sus compañeros se tapaban la cara.

Vallejo fue retirado en camilla, ovacionado por el público, y una ambulancia le trasladó hasta el hospital. Las primeras exploraciones apuntan a una grave lesión de peroné, aunque falta por ver si la tibia y los ligamentos están también afectados. Parece que dice adiós a la temporada. Un mazazo para el Eldense y, sobre todo, para el futbolista. El equipo le dedicó la victoria.