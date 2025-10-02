Metal Lube en el Gran Premio FIA EUROPEO DE CAMIONES

Llega la final más esperada para muchos aficionados a la carreras de camiones con la XXXVIII Gran Premio de España FIA EUROPEO DE CAMIONES 2025.

En el evento del Jarama la organización ha preparado una serie de actividades en torno a la carrera. Habrá fan zone, simuladores, fod trucks, kartinjg y presencia de empresas que ofrecerán productos relacionados con el mundo dle motor como es METAL LUBE y sus excelentes tratamientos antifricción para las partes metálicas de los vehículos como camiones, coches, motos, bicicletas...

Se espera que sean miles los aficionados que acudan a la cita de este fin de semana en el circuito del Jarama-RACE de Madrid. Van a participar las escuderías más importantes de Europa que tratarán de ganar al tricampeón de Europa, Antonio Albacete, que contará con el apoyo de la afición española.