El mes de septiembre deja en Elche una ocupación hotelera del 89 %, casi dos puntos más que hace un año

El Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas, celebrado entre los días 15 y 18 de septiembre; la XX Conferencia Española de Bioestadística, que tuvo lugar del 16 al 19; el concierto de Raphael del día 6; y los encuentros del Elche Club de Fútbol frente al Real Oviedo y Celta de Vigo, han sido los eventos claves que durante el pasado mes han contribuido a elevar el índice de ocupación media de los hoteles de Elche hasta el 89,3 %.

Así lo ha explicado este jueves la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (Aete) que ha destacado que ese dato supera en 1,6 puntos porcentuales al que se registró el pasado año en el mismo mes.

También ha sido positivo en registro referido al precio medio por habitación, que se ha cifrado en 88,48 euros, lo que representa 7,09 euros más que en el mes de septiembre del pasado año.

Con todo, el pasado mes de septiembre ha roto la tendencia a la baja de la ocupación hotelera en Elche en el parámetro interanual y tanto ocupación como precios medios superan ampliamente el dato de 2024.

Además, desde la Aete se ha subrayado que las perspectivas para el presente mes de octubre “son favorables” y se confía “en igualar e incluso superar algo la tasa de ocupación de 2024”.

Motivación de los visitantes

La motivación principal de los clientes de los hoteles de Elche es mayoritariamente vacacional (63 %), seguido de los visitantes que llegan por cuestiones de negocios (37 %).

La procedencia ha sido mayoritariamente nacional (55 %) frente a un 45 % de visitantes foráneos.

Entre los clientes internacionales, los más numerosos han sido los llegados de Reino Unido. A continuación, se han situado los visitantes franceses, los de Países Bajos, Alemania, Italia, Bélgica, Irlanda, Suecia, Polonia, Argelia y Noruega.