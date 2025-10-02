El mes de septiembre crea empleo en Elche, Crevillent pero lo destruye en Santa Pola

El desempleo ha descendido en septiembre en Elche y Crevillent, mientras que ha aumentado en Santa Pola.

En Elche han comenzado octubre con un nuevo trabajo 108 personas, habiendo liderado la creación de empleo los sectores Servicios y Construcción.

Esa tónica de creación de creación de empleo se ha concentrado en las mujeres, colectivo que ha registrado 107 nuevos empleos.

En Crevillent, a lo largo del mes septiembre se han creado trece puestos de trabajo, mientras que en Santa Pola se han destruido dieciséis puestos de trabajo.

En las comarcas del Medio y Alto Vinalopó el noveno mes del año también se ha cerrado con datos positivos. Este mes de octubre ha comenzado en el Medio Vinalopó con 111 demandantes de empleo menos en las listas del Labora y en el Alto Vinalopó la creación de puestos de trabajo se ha cifrado en 43.