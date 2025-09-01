El mes de septiembre arranca con mejoras en el transporte interurbano de las comarcas del Medio y Alto Vinalopó.

Este lunes, día 1 de septiembre, han entrado en funcionamiento las mejoras en las dos rutas del transporte interurbano que conectan los municipios de las comarcas del Medio y Alto Vinalopó con Elche y Alicante.

Ambas son concesiones administrativas de la Generalitat Valenciana y, entre las mejoras puestas en marcha, están tanto la implantación de más frecuencias como de nuevas conexiones.

La denominada a partir de ahora línea del ‘Bus del Vinalopó’ conecta las áreas de las comarcas del Alto y Medio Vinalopó con Elche y Alicante a través de dieciséis líneas regulares, además de dos líneas metropolitanas para desplazarse entre Elda, Petrer y Monóvar. Como novedad se han implantado conexiones con el Hospital General de Elda y con el Hospital Universitario del Vinalopó de Elche, así como con la Universidad de Alicante.

Operada por la mercantil Vectalia, entre las novedades destacadas que se ponen en marcha en esta línea de transporte está el aumento de las conexiones entre Novelda, Monóvar y Alicante o más frecuencias en las líneas metropolitanas entre Elda, Petrer y Monóvar, así como un nuevo servicio entre Pinoso y Elche y la conexión con la Alta Velocidad, disponible mediante un servicio especial de Transporte a la Demanda, que se ha planificado hacia la Estación de AVE de Villena, que favorecerá la intermodalidad tren-autobús.

Línea ‘CVA-015’

Por su parte, la línea ‘CVA-015’, que comunica Villena con la zona de Alcoy/Cocentaina y Alicante cuenta con nueve líneas regulares y llega a puntos como el Hospital General de Elche o la Universidad de Alicante.