La crónica del tiempo

Noviembre se despide en Elche, Crevillent y Santa Pola con una semana de días con temperaturas otoñales al principio e invernales al final

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Vista de la basílica de Santa María de Elche.
Vista de la basílica de Santa María de Elche. | Onda Cero Elche

La última semana del penúltimo mes del año comienza con un lunes con bastante nubosidad y viento de poniente puntualmente fuerte, sobre todo a primeras horas de la tarde.

La Agencia Estatal de Meteorología va a activar a las 10:00 horas en nuestra zona el aviso amarillo por la posibilidad de que las rachas alcancen los 70 kilómetros por hora. El aviso amarillo se mantendrá hasta las 21:59 horas.

No es descartable que de cara a la noche o madrugada tengamos alguna precipitación débil.

Las temperaturas máximas van a rondar los 19 grados en Elche, Crevillent y Santa Pola.

Próximos días habrá sol

Los próximos días se esperan días con sol y con viento que seguirá soplando moderado, el jueves ya será flojo. Además, a partir del miércoles se registrará un nuevo descenso de las temperaturas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer