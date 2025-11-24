Noviembre se despide en Elche, Crevillent y Santa Pola con una semana de días con temperaturas otoñales al principio e invernales al final

La última semana del penúltimo mes del año comienza con un lunes con bastante nubosidad y viento de poniente puntualmente fuerte, sobre todo a primeras horas de la tarde.
La Agencia Estatal de Meteorología va a activar a las 10:00 horas en nuestra zona el aviso amarillo por la posibilidad de que las rachas alcancen los 70 kilómetros por hora. El aviso amarillo se mantendrá hasta las 21:59 horas.
No es descartable que de cara a la noche o madrugada tengamos alguna precipitación débil.
Las temperaturas máximas van a rondar los 19 grados en Elche, Crevillent y Santa Pola.
Próximos días habrá sol
Los próximos días se esperan días con sol y con viento que seguirá soplando moderado, el jueves ya será flojo. Además, a partir del miércoles se registrará un nuevo descenso de las temperaturas.